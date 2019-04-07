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День погромщика. Зураб Тодуа о позорнейшей странице в истории страны

Опубликовано : 08 апрель 2019 г. 12:26 | Просмотров: 248 | Категория: Аналитика сети

Бывший депутат, историк Зураб Тодуа считает события 7 апреля 2009 года «позорнейшей страницей в истории страны». Своим комментарием в связи с 10-летней годовщиной погромов в Кишинёве политолог поделился в соцсети.

Он отметил, что зачинщики и исполнители до сих пор не наказаны и подчеркнул что, безнаказанность порождает новое преступление.

«Вчера в Молдавии был "День погромщика"

7 апреля 2009 года - позорнейшая страница истории страны.
Если бы правоохранительные органы проявили должный профессионализм и решительность, те 200-300 подонков, составлявших ядро погромщиков, были бы нейтрализованы в считанные минуты...

Полноценное расследование до сих пор не проведено. Преступники не наказаны. Те, кто все это организовал, охотно говорят о "провокаторах", мифической "третьей силе" и прочей лабуде. Хорошо, что хоть не сваливают ответственность на марсиан. Безнаказанность порождает новое преступление», - написал Зураб Тодуа в своей публикации в Facebook.


Метки к статье: Зураб Тодуа, погромы, 7 апреля, организаторы

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