День погромщика. Зураб Тодуа о позорнейшей странице в истории страны ...

Бывший депутат, историк Зураб Тодуа считает события 7 апреля 2009 года «позорнейшей страницей в истории страны». Своим комментарием в связи с 10-летней годовщиной погромов в Кишинёве политолог поделился в соцсети.

Он отметил, что зачинщики и исполнители до сих пор не наказаны и подчеркнул что, безнаказанность порождает новое преступление.

«Вчера в Молдавии был "День погромщика"

7 апреля 2009 года - позорнейшая страница истории страны.

Если бы правоохранительные органы проявили должный профессионализм и решительность, те 200-300 подонков, составлявших ядро погромщиков, были бы нейтрализованы в считанные минуты...

Полноценное расследование до сих пор не проведено. Преступники не наказаны. Те, кто все это организовал, охотно говорят о "провокаторах", мифической "третьей силе" и прочей лабуде. Хорошо, что хоть не сваливают ответственность на марсиан. Безнаказанность порождает новое преступление», - написал Зураб Тодуа в своей публикации в Facebook.