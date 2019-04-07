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Да будет битва! Определены дата и место проведения дебатов Зеленского и Порошенко

Опубликовано : 08 апрель 2019 г. 13:33 | Просмотров: 212 | Категория: Мир

Стала известна официальная дата проведения дебатов между прошедшими во второй тур кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Мероприятие, как и планировалось ранее, состоится в киевском спорткомплексе «Олимпийский».

Согласно украинскому законодательству дебаты должны проходить в последнюю пятницу перед голосованием, то есть 19 апреля. Как сообщает vesti.ru со ссылкой на ТАСС, Владимир Зеленский в своём Telegram-канале призвал избирателей подготовить для Петра Порошенко вопросы, которых за пять лет правления последнего накопилось наверняка очень много. Для примера Зеленский предложил и свой вопрос: «Когда начнутся посадки, почему "свинарчуки" не за решетками?»

Изначально инициатива проведения публичных дебатов исходила от Владимира Зеленского, который на президентских выборах 31 марта 2019 года занял лидирующую позицию, набрав 30,24% голосов, в то время как действующий президент Пётр Порошенко набрал всего 15,95%. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

На прошлой неделе кандидаты сдали в частных лабораториях анализы на наличие в крови алкоголя и наркотиков. При этом глава украинского минздрава Ульяна Супрун поставила под сомнение достоверность результатов, заявив, что единственная заслуживающая доверия организация – это Национальный антидопинговый центр.


Метки к статье: Украина, выборы президента, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, Олимпийский, Киев

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