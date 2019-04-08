Обжалованию не подлежит. Запрет на продажу сигарет у школ и больниц соответствует Конституции ...

Вступивший в силу в 2016 году закон, подразумевающий запрет на продажу табачных изделий в радиусе 200 метров от школ и медицинских учреждений, соответствует конституционным нормам.

Соответствующее решение было принято в понедельник Конституционным судом. Сегодняшнее постановление стало ответом на запрос, поданный теперь уже экс-депутатом Симионом Грищуком, который засомневался в конституционности упомянутого закона, поскольку он может препятствовать обеспечению государством лояльной конкуренции между экономическими агентами. В частности он отмечал, что закон распространяется на небольшие торговые точки (площадью менее 20 кв.м.) и не действует для супермаркетов.

В решении КС подчёркивается, что в мелких торговых точках из-за отсутствия должного контроля повышен риск продажи сигарет лицам, не достигшим 18-летнего возраста, чего нельзя сказать о крупных магазинах, оборудованных системами видеонаблюдения. То есть ларьки и киоски доступнее супермаркетов и расположены часто в местах большого скопления людей. Между тем цель упомянутого закона – охрана здоровья молодёжи и всего общества.

В итоге КС постановил, что закон не противоречит правам торговцев на лояльную конкуренцию и соответствует нормам Конституции, в связи с чем отклонил запрос Грищука.

Напомним, в Молдове так называемый «антитабачный закон» вступил в силу в мае 2016 года. Он, в частности, подразумевает запрет на продажу табачных изделий в мелких торговых точках, расположенных менее чем в 200 метрах от учебных и медицинских учреждений, а также зданий, где расположены органы местной и публичной администрации.