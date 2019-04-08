Выходные поневоле. Бюджетников ожидают мини-каникулы с отработкой по субботам ...

Кишинёвская мэрия решила устроить столичным бюджетникам два «раунда» весенних мини-каникул. Однако ради этого горожанам придётся пожертвовать двумя субботами.

Согласно распоряжению, подписанному врио генпримара Кишинёва Русланом Кодряну, для работников бюджетных организаций 30 апреля и 10 мая в этом году будут выходными днями. Таким образом, мини-каникулы назначены на период 27 апреля – 1 мая и 9 мая – 12 мая.

В то же время документ предусматривает, что из-за этих «выходных поневоле» две субботы будут рабочими – 13 апреля и 18 мая.