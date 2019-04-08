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Выходные поневоле. Бюджетников ожидают мини-каникулы с отработкой по субботам

Опубликовано : 08 апрель 2019 г. 16:51 | Просмотров: 515 | Категория: Кишинев

Кишинёвская мэрия решила устроить столичным бюджетникам два «раунда» весенних мини-каникул. Однако ради этого горожанам придётся пожертвовать двумя субботами.

Согласно распоряжению, подписанному врио генпримара Кишинёва Русланом Кодряну, для работников бюджетных организаций 30 апреля и 10 мая в этом году будут выходными днями. Таким образом, мини-каникулы назначены на период 27 апреля – 1 мая и 9 мая – 12 мая.

В то же время документ предусматривает, что из-за этих «выходных поневоле» две субботы будут рабочими – 13 апреля и 18 мая.


Метки к статье: мини-каникулы, Руслан Кодряну, отработка, распоряжение

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