Выходные поневоле. Бюджетников ожидают мини-каникулы с отработкой по субботам
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Кишинёвская мэрия решила устроить столичным бюджетникам два «раунда» весенних мини-каникул. Однако ради этого горожанам придётся пожертвовать двумя субботами.
Согласно распоряжению, подписанному врио генпримара Кишинёва Русланом Кодряну, для работников бюджетных организаций 30 апреля и 10 мая в этом году будут выходными днями. Таким образом, мини-каникулы назначены на период 27 апреля – 1 мая и 9 мая – 12 мая.
В то же время документ предусматривает, что из-за этих «выходных поневоле» две субботы будут рабочими – 13 апреля и 18 мая.
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