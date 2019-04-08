В ходе прошедшей в понедельник в Москве встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин обвинил США в нарушении Резолюции ООН после того, как Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

"Что касается признания Голанских высот частью Израиля, то позицию России вы знаете. Она изложена в заявлении МИД России. Это решение [США] противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН", - заявил Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.

Ранее уже сообщалось, что 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В то же время, Резолюция СБ ООН №497 определяет статус Голанских высот как сирийской территории, оккупированной Израилем.

Голанские высоты являются спорной территорией площадью около 1800 кв. км. До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году парламент страны принял закон, который включил Голаны в состав Израиля. В Совете Безопасности ООН эти действия назвали аннексией.