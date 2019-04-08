В Одессе взбунтовался назначенец Петра Порошенко ...

Губернатор Одесской области Максим Степанов отказался подчиняться решению действующего президента Украины Петра Порошенко об его отставке и отказался покидать свою должность.

Об этом Степанов объявил в понедельник на специально созванном брифинге после того, как Порошенко опубликовал подписанный указ об отставке губернатора.

Чиновник считает, что Порошенко нарушил закон, поскольку председателей местных администраций можно уволить только по представлению Кабмина.

Отвечая на вопрос журналистов, о чем они говорили с Петром Порошенко во время визита президента в Одессу в пятницу, 5 апреля, Степанов ответил, что глава государства предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего он отказался.

По этому поводу сыронизировал в соцсетях бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, написав, что "вот так заканчивают президенты, которые делают ставку на ничтожеств". "Ничтожества на их стороне, пока президенты в силе, а когда ничтожества, которых и назначили, потому что они точно не будут бунтовать, все же бунтовать начинают – значит, конец ну уж очень близок", - подчеркнул Саакашвили.

На сайте президента Украины были опубликованы датированные 6 апреля указы главы государства № 107/2019 и №108/2019, согласно которым Петр Порошенко отстранил Максима Степанова от должности главы Одесской обладминистрации и временно возложил исполнение обязанностей главы обладминистрации на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергей Паращенко.

Позже министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что правительство не принимало решений относительно отстранения Михаила Степанова от должности главы Одесской обладминистрации.