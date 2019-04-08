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Шор опроверг гипотезу о досрочных парламентских выборах

Опубликовано : 09 апрель 2019 г. 10:19 | Просмотров: 420 | Категория: Власть

Осужденный по делу о краже миллиарда долларов из банковской сферы Илан Шор отказался от должности мэра Оргеева в пользу мандата депутата, предоставляющего ему иммунитет, чем опроверг гипотезу о возможности проведения досрочных парламентских выборов в Молдове.

Публикация с соответствующим объявлением и трогательным видеообращением появилась на официальной странице Шора в Facebook. Он сообщил, что передает бразды правления своему заместителю – вице-мэру Диане Мемец, которая проработала с ним «бок о бок более двух лет», а также заверил, что его партия несет политическую ответственность за развитие Оргеева.

Закон обязывает чиновников, ставших депутатами, покинуть прежнюю должность не позднее 30 дней после признания выборов Конституционным судом.

В июне 2017 года Илан Шор был приговорён к 7,5 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда». Защита опротестовала приговор в Апелляционной палате, и до вынесения окончательного решения осуждённый находится на свободе. Наличие приговора не помешало Шору занимать пост мэра Оргеева, и даже стать депутатом парламента, в то время как АП Кагула, где сейчас находится его дело, всячески затягивает рассмотрение и регулярно переносит заседания.


Метки к статье: Илан Шор, мэр Оргеева, отставка, депутат, мандат

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