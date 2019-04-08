Где можно проверить состояние индивидуального счета соцстрахования? ...

По словам представителя Национальной кассы социального страхования (НКСС), в Молдове любой официально трудоустроенный гражданин может отслеживать отчисления, осуществляемые работодателем в соцфонд. На сегодняшний день доступ к этой услуге получили более 50 тысяч пользователей.

Главы пресс-службы НКСС сообщила, что с 1 января 1999 года вся информация о выплатах фиксируется в Государственном регистре индивидуального учёта в системе социального страхования вне зависимости от сферы деятельности и места работы человека. На основании этих сумм в будущем будут рассчитываться пенсионные выплаты.

«Чтобы получить доступ к своим персональным данным застрахованному лицу необходимо подать заявление в территориальную кассу социального страхования и получить логин и пароль для вхождения в информационную систему ACCES CPAS», - сообщила агентству «Инфотаг» пресс-секретарь НКСС Валентина Федосенко. По её словам, соответствующее заявление можно подать и в электронном формате, отправив сообщение на адрес [email protected] и указав свои контактные данные, включая номер телефона. После получения логина и пароля пользователь сможет ежемесячно проверять свои страховые накопления на официальном сайте www.cnas.md.

В НКСС заверяют, что информация в базе данных является конфиденциальной, поэтому взаимодействие между информационной системой ACCES CPAS и пользователем защищено рядом нормативных положений информационной безопасности.