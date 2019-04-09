Домашний арест Навального обойдется России в 23 тысячи евро ...

Европейские судьи обязали Российскую Федерацию выплатить политику 20 тысяч евро компенсации за моральный ущерб и 2,5 тысячи на покрытие судебных издержек. Как сообщает BBC, суд в Страсбурге постановил, что в 2014 году Навального держали под домашним арестом с целью изоляции, ограничение свободы нарушало его права и было политически мотивировано. В вердикте ЕСПЧ указано, что российские власти нарушили следующие статьи Европейской конвенции о защите прав человека: "Право на свободу и личную неприкосновенность", "Свобода выражения мнения", а также «Пределы использования ограничений в отношении прав».

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила корреспонденту «Интерфакса», что защита решением суда довольна. Навальный в своей публикации в Инстаграме назвал решение ЕСПЧ победой, а также поблагодарил свою юридическую команду и всех тех, кто его поддерживал. Стоит отметить, что решение европейского суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано властями РФ.

Напомним, в 2014 году в ходе следствия по делу «Ив Роше» Алексей Навальный провёл под домашним арестом 10 месяцев. Подсудимым по этому делу также проходил и его брат Олег Навальный. В итоге братья были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег, Олег получил реальный срок, Алексей – условный.