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Домашний арест Навального обойдется России в 23 тысячи евро

Опубликовано : 09 апрель 2019 г. 13:34 | Просмотров: 275 | Категория: Мир

Российский оппозиционер Алексей Навальный выиграл дело в ЕСПЧ: судьи признали его 10-месячный домашний арест политически мотивированным.

Европейские судьи обязали Российскую Федерацию выплатить политику  20 тысяч евро компенсации за моральный ущерб и 2,5 тысячи на покрытие судебных издержек. Как сообщает BBC, суд в Страсбурге постановил, что в 2014 году Навального держали под домашним арестом с целью изоляции, ограничение свободы нарушало его права и было политически мотивировано. В вердикте ЕСПЧ указано, что российские власти нарушили следующие статьи Европейской конвенции о защите прав человека: "Право на свободу и личную неприкосновенность", "Свобода выражения мнения", а также «Пределы использования ограничений в отношении прав».

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила корреспонденту «Интерфакса», что защита решением суда довольна. Навальный в своей публикации в Инстаграме назвал решение ЕСПЧ победой, а также поблагодарил свою юридическую команду и всех тех, кто его поддерживал. Стоит отметить, что решение европейского суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано властями РФ.

Напомним, в 2014 году в ходе следствия по делу «Ив Роше» Алексей Навальный провёл под домашним арестом 10 месяцев. Подсудимым по этому делу также проходил и его брат Олег Навальный. В итоге братья были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег, Олег получил реальный срок, Алексей – условный.

 

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Победа. Только что Европейский суд признал, что домашний арест, под которым я провёл год в 2014 году был незаконным. Нарушены статьи Конвенции по правам человека: 5 (незаконное лишение свободы), 10 (право на свободу мнения), 18 (политический мотив). Поздравляю нашу юридическую команду и всех честных людей, поддерживавших нас. Уверен, что это решение будет иметь важные последствия для тех в России, кто подвергается такому беззаконию постоянно.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)




Метки к статье: Алексей Навальный, ЕСПЧ, политические репрессии, компенсация, Российская Федерация, оппозиционер

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