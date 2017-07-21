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Демократам закон не писан: Филип будет совмещать депутатство с должностью премьера

Опубликовано : 09 апрель 2019 г. 14:02 | Просмотров: 1010 | Категория: Власть

Согласно положениям Конституции РМ глава кабмина Павел Филип, ставший депутатом парламента по спискам Демпартии, должен был не позднее сегодняшнего дня, 9 апреля, подать в отставку и назначить врио премьера. Однако этого не произошло.

Нарушить основной закон государства ему позволил председатель ДПМ олигарх Плахотнюк. В ходе традиционного брифинга во вторник он объявил, что Павел Филип будет совмещать должность депутата и главы правительства.

Согласно Конституции Республики Молдова, мандат депутата не совместим с другой государственной должностью, за исключением научной и преподавательской деятельности. Не позднее 30 дней после утверждения Конституционным судом депутатских мандатов лица, занимающие государственные посты, обязаны сложить полномочия и назначить исполняющих обязанности.


Метки к статье: Павел Филип, Владимир Плахотнюк, премьер-министр, депутат, совмещение, Конституция

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