Руководство партии Додона возмущается использованием русского языка ...

(ВИДЕО) Журналисты стали свидетелями краткой перепалки лидера ПСРМ Зинаиды Гречаной с Иваном Чебаном из-за того, что последний заговорил на пресс-конференции на русском языке.

Инцидент произошел во вторник, перед объявлением позиции Партии социалистов относительно перспектив власти в Молдове.

Зинаиду Гречаную возмутило, что направляясь к трибуне Чебан по-русски сказал журналистам: "Давно так много народа тут не было". "А что это Вы так – на русском языке?", - возмущенно спросила Чебана лидер партии. На реплику Гречаной Чебан заметил, что "Это Вы начали по-русски". Такой ответ своего секретаря по идеологии не устроил председателя Партии социалистов, которая возразила, что она по-русски обратилась лишь к своей помощнице.

Далее, все выступление проходило исключительно на молдавском языке.

Примечательно, что контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов активно спекулирует на "сохранении отношений с Россией", и "расширении использования русского языка в Молдове". Известно также, что Партия социалистов считается проросийской политической силой, имеющей своих кураторов в руководстве России.