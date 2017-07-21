Центризбирком обязал партию Шора вернуть в бюджет более двух миллионов леев ...

Центральная избирательная комиссия посчитала, что в ходе предвыборной кампании партия «Шор» получала незаконное финансирование от ряда фирм, которые ранее заключали контракты с государством.

Как сообщает издание Ziarul de Garda, ЦИК обязал партию вернуть в государственную казну 2 090 000 леев. Об этом на заседании во вторник объявила глава комиссии Алина Руссу, подчеркнув, что в предвыборный период прямое или косвенное финансирование партий компаниями, которые выигрывали в этом году государственные тендеры, запрещено законом. Озвученная сумма должна быть выплачена в течение полугода с возможностью получения рассрочки до полутора лет. Помимо этого ЦИК потребовал от Генпрокуратуры провести проверку финансировавших партию Шора хозяйствующих субъектов.

В политформировании незамедлительно заявили, что партия «Шор» вновь «стала объектом необъективного отношения к себе со стороны ЦИК», решение назвали необоснованным и пообещали опротестовать его в судебной инстанции.