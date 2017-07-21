Партия Додона отказалась от своего предвыборного обещания по статусу русского языка ...

Предвыборное обещание Партии социалистов о повышении статуса русского языка в Молдове было пересмотрено этой партией спустя полтора месяца после выборов.

Во вторник руководство ПСРМ объявило о принятой Декларации, определившей "дальнейшие действия партии". Среди прочего, Партия социалистов объявила и о своих приоритетах по поводу необходимости "сбалансированной политики в области межэтнических отношений".

В этой связи контролируемая Игорем Додоном партия считает одним из приоритетов необходимость ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Молдова подписала еще в 2002 году. Кроме того, социалисты пообещали принять и новую редакцию Закона о функционировании языков на территории Молдовы "для того, чтобы русский язык был восстановлен в статусе языка межнационального общения".

Примечательно, что эти два обещания являются взаимоисключающими, поскольку после ратификации Хартии, должен быть повышен статус восьми языков меньшинств, а русский язык не будет больше пользоваться привилегированным статусом в таких регионах, как Бельцы и целый ряд районов на севере Молдовы (где большинство украинцев), Гагаузия (где большинство гагаузов) или Тараклийский район (где большинство болгар).

Согласно еще не ратифицированным обязательствам Молдовы, положения Европейской Хартии Региональных Языков или Языков Меньшинств должны быть применены к восьми языкам меньшинств используемых на территории Молдовы, которые в соответствии с международным стандартом, традиционно присутствуют в вашей стране более чем 100 лет (в алфавитном порядке): болгарский, гагаузский, немецкий, идиш, польский, ромский, русский и украинский.

Известно, что контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов в ходе своих предвыборных кампаний активно спекулировала на теме предоставления особого статуса русскому языку.