Додон признал ошибочность своей инициативы об изменении избирательной системы ...

Это заявление Додон сделал на прошедшей в марте встрече с представителями Блока ACUM по вопросу формирования парламентского большинства.

Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала JurnalTV один из лидеров Блока Андрей Нэстасе.

«Правды ради мы должны сказать, что в ходе прошедших в Госрезиденции дискуссий с нами Игорь Додон подтвердил нам, что смешанная избирательная система была ошибкой», - заявил Нэстасе.

Нэстасе порекомендовал Додону опубликовать запись дискуссии. «И вы увидите, что когда мы его спросили в состоянии ли он промульгировать закон об отмене смешанной избирательной системы, он нам ответил «ДА!» и признал, что [изменение системы] было ошибкой», - добавил Андрей Нэстасе.

Действующая избирательная система была введена 20 июля 2018 года голосами 74 депутатов из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов и получила название в обществе «система Додона-Плахотнюка». Сама инициатива принадлежала Игорю Додону, несмотря на его более ранние заявления о том, что он выступал за сохранение прежней пропорциональной системы выборов. После введения этой системы Додон уже заявлял, что она исключительно выгодна социалистам и позволяет им свободно набрать большинство мест в парламенте.

Инициатива Додона о введении смешанной избирательной системы была проголосована на фоне проходившей у стен парламента массовой акции протеста, организованной по призыву оппозиционных внепарламентских партий. Акция протеста переместилась потом к Резиденции президента, где Додон был обвинен тысячами протестующих в предательстве интересов народа.

Примечательно, что даже если формальным инициатором законопроекта являлся Додон, все организационные мероприятия по его продвижению в парламенте и обществе взяла на себя Демпартия Владимира Плахотнюка.

Оппозиционные партии, протестовавшие против этой избирательной системы, все же согласились на участие в них, приняв условия и правила игры.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.