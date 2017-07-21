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Избран новый президент Академии наук

Опубликовано : 10 апрель 2019 г. 11:08 | Просмотров: 216 | Категория: Власть

Новым главой Академии наук стал академик Ион Тигиняну.

Тигиняну был избран в ходе тайного голосования, на безальтернативной основе. Из 100 принявших участие в голосовании академиков, трое были "против", а один голос признан недействительным.

Кандидатура Иона Тигиняну была выдвинута Генеральной Ассамблеей Отдела точных и технических наук.

“Чувствую большую ответственность, так как заручился поддержкой самых достойных людей в области науки и культуры. В то время, когда академия потеряла лицо, предстоит очень много работать, чтобы восстановить имидж”, - заявил Тигиняну после избрания.

Выборы нового президента Академии наук были проведены после того, как предыдущий президент Георгий Дука подал в отставку на фоне уголовного дела по обвинению в коррупции.


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