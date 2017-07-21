Избран новый президент Академии наук ...

Тигиняну был избран в ходе тайного голосования, на безальтернативной основе. Из 100 принявших участие в голосовании академиков, трое были "против", а один голос признан недействительным.

Кандидатура Иона Тигиняну была выдвинута Генеральной Ассамблеей Отдела точных и технических наук.

“Чувствую большую ответственность, так как заручился поддержкой самых достойных людей в области науки и культуры. В то время, когда академия потеряла лицо, предстоит очень много работать, чтобы восстановить имидж”, - заявил Тигиняну после избрания.

Выборы нового президента Академии наук были проведены после того, как предыдущий президент Георгий Дука подал в отставку на фоне уголовного дела по обвинению в коррупции.