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Чубашенко: Додон изображает из себя `охотника` на потеху `леснику`

Опубликовано : 10 апрель 2019 г. 11:18 | Просмотров: 689 | Категория: Аналитика сети

Занимающий пост президента Молдовы Игорь Додон возомнил себя охотником, поджидающим в засаде добычу. Только вот на деле добычей является он сам.

Вице-председатель «Нашей Партии» Дмитрий Чубашенко прокомментировал в соцсети смелые заявления Додона, сделанные во вторник в эфире одного из принадлежащих ему каналов.

"Додон в засаде

Президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон раскрыл тактику своего поведения после парламентских выборов. "Один опытный охотник учил меня: когда сидишь в засаде, главное, не выстрелить на несколько секунд раньше и на несколько секунд позже", - сказал Додон, выступая на одном из своих телеканалов.

Теперь все встало на свои места: Додон не шарахается, как могло показаться, из стороны в сторону, а просто сидит в засаде и ждет, когда мимо пробежит добыча, будь то какая-нибудь правящая коалиция, или, может быть, какие-то досрочные выборы. Главное, не выстрелить на несколько секунд раньше, чтобы не спугнуть коалицию, и не нажать крючок на несколько секунд позже, чтобы не промахнуться вдогонку выборам. Тут как никогда важна охотничье-политическая интуиция, смекалка, если хотите, хитрость, иначе вернешься домой (в партию) без добычи, а там столько голодных ртов, которые могут такого промаха и не простить. Засада, однако...

Одно только перепутал Додон. Во всей этой истории с послевыборными комбинациями-коалициями он не охотник. Он добыча того реального лесника, который безраздельно хозяйничает в молдавском политическом заповеднике. Плахотнюк определил Додону границы вольера, в котором он может выдавать себя за президента и лидера социалистов. Если хочет, может даже поизображать из себя охотника на потеху леснику", - поделился своей точкой зрения Дмитрий Чубашенко.


Метки к статье: Дмитрий Чубашенко, Игорь Додон, засада, добыча, выборы, коалиция

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