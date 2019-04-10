Украина приостанавливает работы по строительству каскада ГЭС на Днестре ...

Представители госпредприятия «Укргидроэнерго» заявили, что временно отказываются от планов возведения гидроэлектростанций на украинской части реки Днестр. Вернуться к этому вопросу можно будет после проведения экспертизы влияния строительства на экологическую обстановку в двух странах.

Об этом сообщила госсекретарь по охране окружающей среды Валентина Цапиш в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам заседания Молдавско-украинской комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна Днестра, передает Moldpres. Журналистам также сообщили, что на встрече эксперты обсуждали и правила эксплуатации русла реки, по которым представители сторон до сих пор не могут прийти к согласию.

Молдавские экологи уже не первый год бьют тревогу: главная водная артерия страны стремительно мелеет, его экосистема страдает, а жители страны рискуют остаться без питьевой воды. Планы украинских властей построить в верховьях Днестра целый каскад электростанций может ещё больше усугубить ситуацию. Для решения проблемы была создана Молдавско-украинская комиссия по устойчивому использованию и охране бассейна Днестра, которая регулярно проводит заседания и пытается урегулировать вопросы, касающиеся экологической безопасности двух стран.