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Украина приостанавливает работы по строительству каскада ГЭС на Днестре

Опубликовано : 10 апрель 2019 г. 14:38 | Просмотров: 196 | Категория: Страна

Представители госпредприятия «Укргидроэнерго» заявили, что временно отказываются от планов возведения гидроэлектростанций на украинской части реки Днестр. Вернуться к этому вопросу можно будет после проведения экспертизы влияния строительства на экологическую обстановку в двух странах.

Об этом сообщила госсекретарь по охране окружающей среды Валентина Цапиш в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам заседания Молдавско-украинской комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна Днестра, передает Moldpres. Журналистам также сообщили, что на встрече эксперты обсуждали и правила эксплуатации русла реки, по которым представители сторон до сих пор не могут прийти к согласию.

Молдавские экологи уже не первый год бьют тревогу: главная водная артерия страны стремительно мелеет, его экосистема страдает, а жители страны рискуют остаться без питьевой воды. Планы украинских властей построить в верховьях Днестра целый каскад электростанций может ещё больше усугубить ситуацию. Для решения проблемы была создана Молдавско-украинская комиссия по устойчивому использованию и охране бассейна Днестра, которая регулярно проводит заседания и пытается урегулировать вопросы, касающиеся экологической безопасности двух стран.


Метки к статье: каскад ГЭС, Молдова Украина, комиссия, пресс-конференция, Валентина Цапиш

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