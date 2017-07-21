Отчет омбудсмена: Оборудование в медицинских учреждениях Молдовы – в плачевном состоянии ...

Оборудование в большинстве больниц и поликлиник республики изношено и не соответствует нормам. Во многих медучреждениях необходимые приборы и аппараты или устарели или вовсе отсутствуют.

Таковы данные отчёта, обнародованного Офисом народного адвоката Михаила Которобая. Наряду отсутствием или изношенностью медицинской техники отмечается нехватка специалистов по её обслуживанию и ремонту. Помимо этого многие устройства не имеют техпаспортов, поэтому мониторинг их работы вести невозможно.

В документе также указано, что в стране есть медучреждения, оснащённые аппаратурой, которая может нести риски как для пациентов, так и для персонала. В частности, из 34 рентген-аппаратов 65% изношены на 75-100% и небезопасны для здоровья.

Отчёт народного адвоката направлен в Министерство здравоохранения и профильные медицинские ведомства. Михаил Которобай призывает власти обратить внимание на указанные в документе проблемы и разработать стратегию по их решению.