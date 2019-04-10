Квартиры, сельхозугодия и царская пенсия: СМИ рассказали о доходах нового президента Академии наук ...

Новоиспечённый глава Академии наук РМ Ион Тигиняну обладает довольно внушительным состоянием. Одни только пенсионные выплаты в прошлом году превысили 153 тысячи леев.

Журналисты издания Трибуна изучили декларацию об имуществе и личных интересах академика и обнародовали следующие данные:

На должности первого заместителя главы АНМ Ион Тигиняну в 2018 году получил доходы в виде заработной платы в размере 170 744,23 леев; в виде зарплаты преподавателя Бельцкого госуниверситета им. А. Руссо – 68 365,20 леев.

Наряду с этим в минувшем году академик активно сотрудничал с иностранными и отечественными образовательными учреждениями и получал с этого доходы: 1 530 евро за сотрудничество с научно-технологическим центром из Украины, 115 503,18 леев от Технического университета Молдовы, 232 фунта стерлингов от Elsevier Limited и 3 982,50 леев от Университета АНМ.

В качестве социальных выплат Тигиняну получил пенсию в размере 153 122,52 леев, пособие от АН Румынии – 6 тыс. евро и АНМ – 44 тыс. леев.

Что касается недвижимого имущества, то глава Академии наук является владельцем 3 квартир, 3 сельхозугодий, жилого дома и гаража. Помимо этого Тигиняну является акционером ТД АО „Gemeni”.