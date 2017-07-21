Евросоюз перенес дедлайн по `брекситу` на 31 октября ...

Лидеры Европейского союза дали Великобритании отсрочку выхода из ЕС до 31 октября. Такое решение было принято 10 апреля на экстренном совещании в Брюсселе, длившемся пять часов.

Таким образом Британия избежала так называемого “жёсткого брексита”, который должен был произойти уже в эту субботу.

По словам главы Европейского совета Дональда Туска, шесть месяцев – “достаточное время, чтобы найти наилучшее решение”. В ходе пресс-конференции по итогам совещания он призвал британские власти “не тратить время попусту”. В течение этого периода Великобритания может ратифицировать соглашение о выходе и выйти из ЕС раньше, чем конец октября, может "пересмотреть свою стратегию в отношении "брексита", а может и вовсе отозвать уведомление о выходе из Евросоюза, то есть отменить "брексит". При этом Туск не исключил, что выход Британии из ЕС придётся перенести еще раз, - передает ВВС.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй хотела намного более короткой отсрочки – до 30 июня, однако в ЕС засомневались, что за такой небольшой промежуток времени будут преодолены все разногласия и найден выход из политического тупика.

Как сообщает издание со ссылкой на европейских дипломатов, дата 31 октября связана со сменой руководящего состава ЕС: 1 ноября должна вступить в полномочия новая Европейская комиссия, и если Британия действительно в конце концов соберется уйти, то важно, чтобы она не участвовала в работе нового правительства Евросоюза.