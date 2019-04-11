В Судане произошёл военный переворот ...

Улицы столицы контролируют военные патрули, жителей призывают по возможности не выходить из домов.

Армия Судана объявила о смещении действующего президента со всех постов. Соответствующее заявление было сделано в четверг утром группой высокопоставленных военных в прямом эфире на местном телевидении.

По данным суданских СМИ, вооружённые офицеры прошли в офис государственной телерадиовещательной корпорации в Омдурмане и вышли в эфир с официальным заявлением.

Спустя несколько часов президент Судана Омар аль-Башир объявил о своей отставке. Как сообщает Reuters, в ближайшее время будет назначен день голосования в ходе которого выберут нового президента. Предполагается, что новым главой государства станет высокопоставленный военный из числа участников переворота.