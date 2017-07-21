`Ночное правительство` втайне от прессы провело внеплановое заседание
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Сегодня, 11 апреля, в 9 утра правительство Павла Филипа собралось на заседание, не известив средства массовой информации.
Издание realitatea.md обратилось в пресс-службу кабмина за разъяснениями, однако там подробностей о принятом в спешке проекте раскрывать не стали, сообщив лишь, что заседание было незапланированным.
Члены правительства обсуждали сегодня единственный проект, разработанный Минфином. Он предусматривает внесение изменений в постановление кабмина nr. 1001/2001, касающегося декларирования товаров экономическими агентами восточных районов Молдовы.
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