`Ночное правительство` втайне от прессы провело внеплановое заседание ...

Сегодня, 11 апреля, в 9 утра правительство Павла Филипа собралось на заседание, не известив средства массовой информации.

Издание realitatea.md обратилось в пресс-службу кабмина за разъяснениями, однако там подробностей о принятом в спешке проекте раскрывать не стали, сообщив лишь, что заседание было незапланированным.

Члены правительства обсуждали сегодня единственный проект, разработанный Минфином. Он предусматривает внесение изменений в постановление кабмина nr. 1001/2001, касающегося декларирования товаров экономическими агентами восточных районов Молдовы.