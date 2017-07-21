Джулиан Ассанж арестован в Лондоне ...

Арест самого знаменитого в мире журналиста-разоблачителя стал возможен после того, как Эквадора решил отказать ему в дипломатическом убежище. До этого Ассанж находился в эквадорском посольстве в Лондоне.

О решении отказать Ассанжу в убежище президент Эквадора Ленин Морено объявил на своей официальной странице в Twitter, после чего лондонская полиция сработала молниеносно.

Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, после того как британский суд распорядился его арестовать по делу о выдаче шведским властям, передает BBC.