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Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Опубликовано : 11 апрель 2019 г. 13:22 | Просмотров: 453 | Категория: Мир

Основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован. Об этом сообщила пресс-служба Скотланд-Ярда.

Арест самого знаменитого в мире журналиста-разоблачителя стал возможен после того, как Эквадора решил отказать ему в дипломатическом убежище. До этого Ассанж находился в эквадорском посольстве в Лондоне.

О решении отказать Ассанжу в убежище президент Эквадора Ленин Морено  объявил на своей официальной странице в Twitter, после чего лондонская полиция сработала молниеносно.

Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, после того как британский суд распорядился его арестовать по делу о выдаче шведским властям, передает BBC.


Метки к статье: Джулиан Ассанж, арест, посольство Эквадора, убежище

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