Лукашенко обвинил Россию во введении санкций ...

11 апреля в ходе совещания с экономическим блоком правительства Лукашенко заявил, что “добро, которое мы делаем для Российской Федерации, постоянно оборачивается нам злом”. При этом он подчеркнул, что осуждает международные санкции против России, однако воевать подобным оружием со своими ближайшими союзниками недопустимо. Заявления были сделаны в контексте решения Россельхознадзора о временных ограничениях на ввоз из Беларуси яблок и груш.

"То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", - цитирует президента страны агентство Новости Беларуси.

Лукашенко напомнил о том, что полтора года назад белорусская сторона отремонтировала проходящие через территорию страны нефтепроводы без перерыва в поставках, чтобы РФ не понесла убытки в своей главной экспортной сфере.

"Добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - резюмировал Александр Лукашенко.