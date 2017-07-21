Президент арестован. Армия взяла власть над страной ...

В Судане объявлено об аресте президента Омара Башира, который правил страной 30 лет.

Как объявил министр обороны Авад Мохаммед ибн-Ауф, президент отстранен и будет помещен под арест,.

Би-би-си сообщает, что на двухлетний переходный период власть передается вооруженным силам. Действие конституции Судана, принятой в 2005 году, отменяется. В течение трех месяцев в стране будет действовать режим чрезвычайного положения.

Заявление было зачитано по государственному телевидению после многих часов ожидания: десятки тысяч демонстрантов с рассвета собрались в Хартуме, ожидая отставки Башира.

Массовые протесты с требованием отставки президента и смены правящего режима продолжались в Судане с декабря 2018 года.

Взявшие в свои руки власть военные сформируют специальный совет, который обеспечит передачу власти демократически избранному руководству через два года.