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Додон назвал молдавских украинцев `диаспорой`

Опубликовано : 12 апрель 2019 г. 00:16 | Просмотров: 190 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон считает, что проживающие веками в Молдове украинцы являются "диаспорой".

Такое заявление Додон сделал в четверг, в ходе своей встречи в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Мы надеемся, что в Украине все будет хорошо, стабильно. Это в наших интересах. Потому что мы через Украину поставляем довольно большую часть наших товаров в Россию и другие страны СНГ. Для нас очень важно, что будет там происходить. Более того, украинская диаспора в Молдове — самая большая", - завил Додон.

Согласно официальным данным, из общего числа в 2 998 235 человек (без учета данных по Приднестровью) украинцами считают себя 6,6% населения. Абсолютное большинство из них являются коренными на территории Молдовы и не подпадают под определение "диаспоры".


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