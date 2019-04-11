Додон назвал молдавских украинцев `диаспорой` ...

Такое заявление Додон сделал в четверг, в ходе своей встречи в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Мы надеемся, что в Украине все будет хорошо, стабильно. Это в наших интересах. Потому что мы через Украину поставляем довольно большую часть наших товаров в Россию и другие страны СНГ. Для нас очень важно, что будет там происходить. Более того, украинская диаспора в Молдове — самая большая", - завил Додон.

Согласно официальным данным, из общего числа в 2 998 235 человек (без учета данных по Приднестровью) украинцами считают себя 6,6% населения. Абсолютное большинство из них являются коренными на территории Молдовы и не подпадают под определение "диаспоры".