Молдавские автомобили не считаются иностранными в Приднестровье ...

Новые правила въезда автотранспортных средств «с иностранными номерами» на территорию Приднестровья не будут распространяться на автомобили с молдавской регистрацией.

Об этом сообщило в СМИ внешнеполитическое ведомство непризнанной приднестровской республики.

Согласно новым правилам, с 1 мая 2019 года владельцы автомобилей с иностранными номерами, въезжающие в Приднестровье или проезжающие транзитом, должны предъявить на въезде действующую «зелёную карту», или оформить страховой полис ОСАГО. Для водителей машин с молдавскими номерами ничего не изменится.

Приднестровские чиновники были вынуждены выйти с разъяснениями по этой теме в связи с появившимися ранее в СМИ сообщениями о необходимости приобретения полисов страхования для автомобилей в случае въезда в Приднестровье на автомобилях с молдавскими госномерами.