Жителей Молдовы травят некачественными лекарствами ...

За последние три года количество жалоб на побочные реакции после приёма медицинских препаратов выросло в три раза. Только за прошлый год таких случаев было зарегистрировано более 900.

Соответствующую статистику приводит Агентство по медикаментам. Чаще всего нежелательные реакции вызывают антибиотики, препараты от гипертонии и сердечнососудистых заболеваний, а также некоторые вакцины. По данным ведомства, в 2016 году было зафиксировано 300 жалоб на побочные действия лекарств, в 2017-м – 540, а в прошлом году цифра перевалила за 900. Тем не менее, в учреждении заверяют, что все ввозимые в республику медикаменты отвечают стандартам качества.

В большинстве случаев о жалобах на нежелательные реакции сообщают врачи, однако и самим пациентам рекомендуют сообщать о подобных инцидентах.

Помимо этого были зафиксированы и жалобы на некоторые медицинские изделия. В текущем году, когда началось ведение соответствующего учёта, было зарегистрировано уже пять случаев, в трёх из которых нарекания вызывали внутривенные катетеры. Во избежание повторных инцидентов упомянутые изделия были изъяты из всех медучреждений, сообщает tvrmoldova.md

Специалисты рекомендуют принимать только те медикаменты, которые прописаны лечащим врачом. В случае возникновения побочных реакций на лекарства – таких как зуд, сыпь, отёки, слезотечение, выделения из носа, лихорадка, затруднённое дыхание – необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.