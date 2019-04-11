МЕНЮ
Twitter
﻿ 69
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:34  

Британским властям угрожают за арест Ассанжа

12:09  

Оппозиция проигнорировала обсуждение в Страсбурге финансовых преступлений в Молдове

11:13  

Жителей Молдовы травят некачественными лекарствами

08:44  

Молдавские автомобили не считаются иностранными в Приднестровье

00:16  

Додон назвал молдавских украинцев `диаспорой`

11.04.2019  

Президент арестован. Армия взяла власть над страной
все новости

Жителей Молдовы травят некачественными лекарствами

Опубликовано : 12 апрель 2019 г. 11:13 | Просмотров: 431 | Категория: Люди

За последние три года количество жалоб на побочные реакции после приёма медицинских препаратов выросло в три раза. Только за прошлый год таких случаев было зарегистрировано более 900.

Соответствующую статистику приводит Агентство по медикаментам. Чаще всего нежелательные реакции вызывают антибиотики, препараты от гипертонии и сердечнососудистых заболеваний, а также некоторые вакцины. По данным ведомства, в 2016 году было зафиксировано 300 жалоб на побочные действия лекарств, в 2017-м – 540,  а в прошлом году цифра перевалила за 900. Тем не менее, в учреждении заверяют, что все ввозимые в республику медикаменты отвечают стандартам качества.

В большинстве случаев о жалобах на нежелательные реакции сообщают врачи, однако и самим пациентам рекомендуют сообщать о подобных инцидентах.

Помимо этого были зафиксированы и жалобы на некоторые медицинские изделия. В текущем году, когда началось ведение соответствующего учёта, было зарегистрировано уже пять случаев, в трёх из которых нарекания вызывали внутривенные катетеры. Во избежание повторных инцидентов упомянутые изделия были изъяты из всех медучреждений, сообщает tvrmoldova.md

Специалисты рекомендуют принимать только те медикаменты, которые прописаны лечащим врачом. В случае возникновения побочных реакций на лекарства – таких как зуд, сыпь, отёки, слезотечение, выделения из носа, лихорадка, затруднённое дыхание – необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.


Метки к статье: лекарственные препараты, побочные реакции, Агентство по медикаментам и медицинским изделиям

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ЛЮДИ
Жителей Молдовы травят некачественными лекарствами

Жителей Молдовы травят некачественными лекарствами ...

Просмотров: 431
Квартиры, сельхозугодия и царская пенсия: СМИ рассказали о доходах нового президента Академии наук

Квартиры, сельхозугодия и царская пенсия: СМИ рассказали о доходах нового президента Академии наук ...

Просмотров: 1831
Отчет омбудсмена: Оборудование в медицинских учреждениях Молдовы – в плачевном состоянии

Отчет омбудсмена: Оборудование в медицинских учреждениях Молдовы – в плачевном состоянии ...

Просмотров: 362
Где можно проверить состояние индивидуального счета соцстрахования?

Где можно проверить состояние индивидуального счета соцстрахования? ...

Просмотров: 738
Обжалованию не подлежит. Запрет на продажу сигарет у школ и больниц соответствует Конституции

Обжалованию не подлежит. Запрет на продажу сигарет у школ и больниц соответствует Конституции ...

Просмотров: 376
Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов

Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов ...

Просмотров: 1820
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 11072
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 35687
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 34234
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12637
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 150220
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 116165
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 65383
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 54129
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 42521
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 39431
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36371
Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Просмотров: 30529
ВЛАСТЬ
Оппозиция проигнорировала обсуждение в Страсбурге финансовых преступлений в Молдове

Оппозиция проигнорировала обсуждение в Страсбурге финансовых преступлений в Молдове

00:16  Додон назвал молдавских украинцев `диаспорой`
11.04.2019  `Ночное правительство` втайне от прессы провело внеплановое заседание
10.04.2019  Избран новый президент Академии наук
ЛЮДИ
Жителей Молдовы травят некачественными лекарствами

Жителей Молдовы травят некачественными лекарствами

10.04.2019  Квартиры, сельхозугодия и царская пенсия: СМИ рассказали о доходах нового президента Академии наук
10.04.2019  Отчет омбудсмена: Оборудование в медицинских учреждениях Молдовы – в плачевном состоянии
09.04.2019  Где можно проверить состояние индивидуального счета соцстрахования?
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

01.04.2019  `Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца
31.03.2019  Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина
29.03.2019  Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2019 (64)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker