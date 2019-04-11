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Оппозиция проигнорировала обсуждение в Страсбурге финансовых преступлений в Молдове

Опубликовано : 12 апрель 2019 г. 12:09 | Просмотров: 401 | Категория: Власть

Не только молдавские власти, но и так называемые оппозиционные партии проигнорировали заседание ПАСЕ, где обсуждался доклад об отмывании денег в странах Совета Европы.

Экс-депутат Григорий Петренко сообщил в соцсетях, что впервые за многие годы молдавская делегация не посчитала нужным присутствовать на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, и это несмотря на то, что в этот раз там обсуждался один из самых животрепещущих для нашей страны вопросов. Где «оппозиция» в лице социалистов? Где «опозиция комбативэ» в лице АКУМ? Почему никого опять здесь нет? Чесать языками о борьбе с режимом куда важнее, чем сделать что-то конкретное? – задаётся вопросами Петренко.

“Пока в Молдове все СМИ увлечены поствыборными сценариями, в Страсбурге, на пленарном заседании ПАСЕ прошли дебаты по докладу об отмывании денег в странах Совета Европы.

Большая часть доклада посвящена Молдове. Принята соответствующая резолюция с большим списком мер, которые необходимо предпринять властям Молдовы, с критикой за отсутствие прогресса в расследовании «кражи века», с призывом к странам-членам Совета Европы расследовать вовлеченность лиц из их юрисдикций в молдавскую схему по отмыванию денег.

Но только в Молдове никто об этом не знает. Нет ни одной новости! Молдавская делегация в ПАСЕ, несмотря на то, что их полномочия ещё действительны, впервые за многие годы не приехала на сессию ПАСЕ! Приехал только Валерий Гилецкий. Где «оппозиция» в лице социалистов? Где «опозиция комбативэ» в лице АКУМ? Почему никого опять здесь нет? Что мешает вам, когда обсуждается Молдова и в частности кража миллиарда, приехать в Страсбург, участвовать в дебатах? Что мешало вам встретиться с докладчиком, предложить поправки в текст резолюции?

Или чесать языками о борьбе с режимом куда важнее, чем сделать что-то конкретное?

Нет и не было ни одной поправки в текст резолюции от молдавской оппозиции, как, судя по всему, нет и молдавской оппозиции!” – написал Григорий Петренко в своей публикации в Facebook.


Метки к статье: Григорий Петренко, сессия ПАСЕ, дебаты, отмывание денег, оппозиция

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