Британским властям угрожают за арест Ассанжа ...

Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и пригрозили отомстить в случае отказа.

“Отпустите Ассанжа или вы поплатитесь!”, — говорится в заявлении группы Anonymous, опубликованном на официальном сайте группы.

Anonimous считает, что Ассанжа “любят люди по всему миру, особенно те, кто способен видеть сквозь пропаганду, которая оправдывает внешнюю политику США и их союзников”.

Джулиан Ассанж был арестован британскими властями по запросу США в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как власти Эквадора 11 апреля отказали Ассанжу в убежище.

Ассанж жил в посольстве Эквадора с июня 2012 года, боясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, или в США, где его обвиняют в сговоре с целью совершения взлома компьютерных сетей Пентагона.