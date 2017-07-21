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Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок

Опубликовано : 12 апрель 2019 г. 14:51 | Просмотров: 831 | Категория: Бизнес

19-летняя монополия предприятия Gas Natural Fenosa на энергетическом рынке Молдовы подходит к концу. Уже летом этого года сделка по продаже молдавских филиалов компании будет завершена.

По информации издания Ziarul de Garda, договор купли-продажи для филиала в Республике Молдова "Red Union Fenosa" S.A. и RSC "Gas Natural Fenosa Energy Supply" S.R.L был подписан с "Duet Private Equity Limited". Сделка будет завершена в июне 2019 года.

Новый владелец, компания "Duet Private Equity Limited", была основана в 2003 году и специализируется на инвестициях в различные виды активов в потребительской сфере. Информация о продаже молдавского филиала опубликована 12 апреля на официальном сайте gasnaturalfenosa.md

Информация о планах по продаже бизнеса Naturgy (ранее Gas Natural Fenosa) в Республике Молдова появилась в испанской прессе в начале 2018 года. Тогда газета eEconomist написала, что эта операция может быть оценена в более чем 500 миллионов евро. В молдавском офисе первоначально опровергли эти данные, опубликовав соответствующий пресс-релиз, однако позже информация подтвердилась.

Испанская компания Gas Natural Fenosa работала на рынке Молдовы 19 лет – с февраля 2000 года. За этот период, по информации zdg.md, испанская группа инвестировала более 326 миллионов долларов в реконструкцию и модернизацию электросетей Республики Молдова.


Метки к статье: Gas Natural Fenosa, продажа, сделка, электросети

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