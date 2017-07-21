Григорчук: Политзаключенных держат в бесчеловечных условиях по приказу демократической мафии воров и барыг! ...

Активист Павел Григорчук, который уже три недели содержится в столичном СИЗО за то, что дал пощёчину депутату-демократу Сергею Сырбу, обвинил власти в психологическом давлении и намеренном создании бесчеловечных условий для политзаключённых.

Об этом он заявил в пятницу в Апелляционной палате Кишинёва, где проходило оглашение мотивировочной части приговора по делу “группы Петренко”. Видеозапись заявления Григорчука опубликована в соцсети его товарищем Александром Рошко, также проходящим по этому делу.

«Мы находимся в ужасных бесчеловечных условиях! По заказу депутата Сергея Сырбу начальник пенитенциара Игорь Пынтя содержит политических заключенных в подвалах. Нам не разрешают ничего! Не допускают адвокатов, не дают свидания с близкими, содержат в ужасных условиях! Всячески психологически оказывают давление на нас! Это все происходит по заказу депутата Сырбу и всей демократической мафии воров и барыг! Сколько бы Сережа Сырбу ни пытался меня мучить, он ничего не добьется!» - цитирует Григорчука издание moldnews.md.

Ранее уже сообщалось, что 23 марта суд столичного сектора Чеканы вынес постановление об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину представителю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.