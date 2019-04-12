Додону надоело стоять `над схваткой` ...

Занимающий должность президента Игорь Додон, объявивший ранее, что он, "как президент", должен быть равноудаленным арбитром между политическим партиями, сообщил о вероятности своего участия в досрочных выборах по спискам контролируемой им Партии социалистов.

Об этом Додон заявил в пятницу в эфире телеканала RTR-Moldova.

Додон позиционировал себя в качестве "неформального лидера" Партии социалистов, одновременно пользуясь полномочиями занимаемой им должности президента.

По его мнению, вероятность досрочных выборов возросла и «составляет 70%», а сами выборы могут пройти в сентябре-октябре.

"Если у правых не сработает чувство самосохранения и они не пойдут на контакт и те предложения, которые выдвинули социалисты, тогда будут досрочные парламентские выборы. И от блока ACUM останутся рожки да ножки", - считает Додон.

В этой связи он полагает, что на досрочных парламентских выборах социалисты получат больше мандатов. "Будет парламентское большинство или нет, посмотрим. Не исключаю, что я пойду на эти выборы. Поэтому, готовимся к досрочным выборам", - отметил Додон, ранее неоднократно заявлявший, что "стоит над схваткой" и настаивавший на равноудаленности президента.

Примечательно, что последние партийные совещания Партии социалистов, включая заседание Республиканского совета, прошли под председательством Додона, ранее объявившим о приостановке своего членства в Партии социалистов.