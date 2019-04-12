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Местные выборы в Кишиневе пройдут по абсолютно новым правилам

Опубликовано : 13 апрель 2019 г. 17:13 | Просмотров: 949 | Категория: Кишинев

В ходе намеченных на лето местных выборов в Кишиневе впервые прямым голосованием будут избраны 170 советников муниципия, 5 примаров секторов и 1 Генеральный примар.

Эта норма определена Законом № 436 о местном публичном управлении и вступает в силу для местных выборов, проводимых в 2019 году. До сих пор, то положение Закона несколько раз переносилось, однако в этом году оно не может уже быть изменено, поскольку парламент до сих пор не приступил к законотворчеству.

Согласно Закону, в результате выборов в Кишиневе будет один Генеральный примар и пять примаров секторов, а каждый из них будет избран на одинаковых условиях – прямым голосованием горожан.

Закон предусматривает серьезные изменения и по части деятельности органов представительной власти (советников) Кишинева. Начиная с 2015 года, каждый столичный сектор будет избирать по 23-25 советников.

Как указано в ст.56 (3) Закона, "Секторальные советы муниципия Кишинэу образуются из следующего числа советников: сектора Ботаника - 25, сектора Буюкань - 23, сектора Чентру - 23, сектора Чокана - 23, сектора Рышкань - 25 советников".

Еще 51 советник будет избран в муниципалный совет Кишинева.

В отличие от способа избрания Генерального примара Кишинева и муниципальных советников, примары и советники секторов будут избраны только голосами горожан, без участия населения пригородов, имеющих своих примаров и советников.

Срок мандата Генерального примара Кишинева и муниципальных советников истекает в июне, когда должны быть избраны новые органы местной власти.

Дата выборов должна быть объявлена уже в апреле.


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