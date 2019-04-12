В Албании демонстранты штурмовали парламент ...

В Тиране протестующие, участвующие в массовых антиправительственных протестах, пытались прорваться в здание парламента Албании.

В результате столкновений демонстрантов и правоохранителей пострадали 20 человек.

Как сообщает Deutsche Welle, вечером в субботу часть протестующих прорвала полицейский кордон и попыталась взять штурмом здание парламента, но была остановлена слезоточивым газом и водометами.

Одним из требований многотысячной акции протеста является требование об отставке премьер-министра Албании и лидера Социалистической партии Эди Рамы.

Во время штурма парламента протестующие пытались прорваться через полицейский кордон, окруживший здание, и бросали в правоохранителей камни и дымовые шашки.

Они также подожгли автомобиль, припаркованный возле парламента. В ответ полицейские пустили в ход слезоточивый газ и дубинки.

Помимо отставки возглавляемого Рамой кабинета, контролируемого правящей Албанской социалистической партией, наследницей правившей до 1991 года Албанской партии труда, участники протестов призывают к проведению досрочных парламентских выборов.

Лидер оппозиционной Демократической партии Албании Люльзим Баша призвал к продолжению протестных акций, чтобы добиться "немедленной политической ротации" и формирования переходного правительства без участия Рамы. Оппозиция обвиняет правящую партию в коррупции и поддержке организованной преступности. Протесты в Албании продолжаются с 2018 года. В марте 2019 года протестующие уже пытались ворваться в здание парламента, но полиции удавалось их остановить.