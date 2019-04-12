Прокурор антикоррупции более не сидит на иждивении родителей ...

Глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь начал получать в месяц больше, чем раньше ему давали в год родители.

Об этом свидетельствуют данные его последней Декларации о доходах, согласно которой зарплата Мораря увеличилась втрое по сравнению с зарплатой, которую он получал на своей бывшей должности в прокуратуре.

Так, в Декларации указано, что Морарь, который еще в 2012 году получил от родителей 34500 леев, а в 2013 – 33500 леев, теперь на государственной службе зарабатывает в год 368372 леев, что составляет не менее 30600 леев год.

Прокурор успел обзавестись на госслужбе и вполне серьезными сбережениями в иностранной валюте. Если в 2014 году у него было всего 847 Евро, то теперь прокурорская зарплата позволила ему поднакопить 13105 Румынских леев (почти 55 тысяч молдавских леев - Ред.), 7240 Евро и почти 142 тысячи Молдавских леев.

Несмотря на заметно улучшившееся материальное положение, прокурору пришлось отказаться от целого парка не самых дешевых и экономичных автомобилей. В 2014 году он по различным видам документов владел такими автомобилями, как AUDI A6, двумя автомобилями LandRover FreeLander, Volvo VC90, Renault Megane, Skoda Octavia.

Теперь же ему приходиться довольствоваться двумя автомобилями Skoda Superb, причем, один из которых абсолютно новый – 2018 года выпуска.

На заметно улучшившееся финансовое состояние находившегося на иждивении у родителей прокурора Виорела Мораря указывает и то, что он вполне позволил себе одолжить 15 тысяч долларов и столько же в Евро, рассчитывая отдать эти суммы в 2029 году.

Ранее уже сообщалось, что нынешний прокурор антикоррупции Виорел Морарь стал известен в связи с целым рядом инструментируемых им заказных политических дел в 2014 году в отношении неугодных правящему режиму Плахотнюка политиков, гражданских активистов и адвокатов.

Кроме того, согласно опубликованным "документам Филата", Виорел морарь фигурировал среди чиновников, находившихся "на зарплате" у определенных бизнесменов, с целью закрытия ряда уголовных дел. Впоследствии, Морарь опровергал эти документы, однако, власти отказались провести какое-либо расследование, подтверждающее либо опровергающее подлинность появившизхся в СМИ документов.