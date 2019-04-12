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Киев `взорвался` сообщениями о минировании

Опубликовано : 14 апрель 2019 г. 16:57 | Просмотров: 363 | Категория: Мир

Полиция проверяет поступившие за час пять анонимных сообщений о заминировании объектов массового скопления людей в Киеве.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью полиции Киева, «в течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений». «По указанным адресам выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции", - говорится в сообщении.

Проверки и эвакуация людей проходят в четырех отелях на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также в Международном центре современного искусства и торговом центре на улице Бассейной.

До этого, в полдень в полицию поступили два сообщения (с интервалом в час) о минировании торгового центра на Майдане Независимости.


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