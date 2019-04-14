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Юрий Мунтян: Власти Молдовы просто ненавидят Кишинев

Опубликовано : 15 апрель 2019 г. 00:20 | Просмотров: 1175 | Категория: Люди

Бывший депутат Юрий Мунтян подверг жесткой критике действия властей по отношению к собственной стране и ее столице на фоне получившего широкий резонанс сюжета британского влоггера о разрухе в молдавской столице.

 

Видеоролик английского туриста и влоггера, автора канала Bald and bankrupt, о катастрофической ситуации на улицах Кишинева набрал за три дня около миллиона просмотров.

В этой связи, Юрий Мунтян отреагировал на допущенную преступную бесхозяйственность кишиневских властей, перефразировав слова известной песни The Beatles: ”ALL YOU NEED IS LOVE, СВОЛОЧИ!”.

Ниже, приводится полный текст комментария Юрия Мунтяна:

”Через несколько недель после полученных молдавской властью по случаю успешных выборов поздравлений со стороны Госдепартамента США, возглавляемого бывшим директором ЦРУ Майклом Помпео, британский агент Путина дискредитирует молдавскую власть, называя всех её представителей "ворами" (шучу со ссылкой на факты...). 
Безусловно, Вы можете возразить чванливому автору фильма, дескать, на себя посмотрите в своей Британии, где десятки или даже сотни городов и городков превращаются в так называемые "flyover cities" (города, в которых не живут, а бывают лишь проездом), а процветают лишь Лондон, да и тот - не совсем Британия и ещё, может быть, пара-тройка по всей вашей 63-миллионной бывшей метрополии (шучу дальше со ссылкой на факты...).
Ещё можно было бы плюнуть ему в лицо или даже избить за провокационные вопросы, не оставляющие людям выбора кроме как предаться пронзительно-болезненной ностальгии по проклятым временам тоталитарного прошлого, когда после катастрофических НЕ СОВЕТСКИХ бомбардировок этот город был восстановлен и расцвел по плану нашего земляка, великого Алексея Щусева (как бы мне не дошутиться...).

А если серьёзно, то всё, на самом деле, просто. ВЛАСТИ этой страны НЕ ЛЮБЯТ ЕЁ. А город Кишинёв таки, просто, ненавидят. И не только потому, что 99,(9)% из них ГОРОЖАНЕ В "НУЛЕВОМ" ПОКОЛЕНИИ и этот город для них чужая и враждебная территория, где они не хотели бы, но вынуждены жить хоть время от времени. А, просто, потому, что они ТУПЫЕ, МАЛОГРАМОТНЫЕ И МАЛОКУЛЬТУРНЫЕ СВОЛОЧИ, которые давно и безвозвратно утратили способность чему-либо изумляться У СЕБЯ В СТРАНЕ и считающие, что они ВСЁ НА СВЕТЕ ЗНАЮТ. А Сократ!? Спросите Вы. Ах-да, Сократ! Да ну его этого городского сумасшедшего...

Короче, воры, как пел Джон Уинстонович Леннон (не путать с Лениным), ALL YOU NEED IS LOVE!”


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