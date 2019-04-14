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Молдова вошла в топ-5 стран с самыми густонаселёнными тюрьмами

Опубликовано : 15 апрель 2019 г. 10:07 | Просмотров: 214 | Категория: Страна

В Молдове на каждые 100 тысяч жителей приходится примерно 215 заключённых. Ежедневно из карманов налогоплательщиков тратится на содержание каждого из них 9,4 евро.

Такие данные содержатся в докладе о пенитенциарных заведениях европейских стран, представленном на прошлой неделе в Совете Европы. Как сообщает logos-press.md, на сегодняшний день Совет Европы отмечает Молдову среди стран с самыми густонаселенными пенитенциариями. По данным Национальной администрации пенитенциарных учреждений, сегодня в тюрьмах Молдовы содержатся более 7,1 тыс. человек.

Наиболее высокие показатели заключения под стражу по-прежнему демонстрируют Россия (418 заключенных на 100 тыс. жителей), Грузия (252), Азербайджан (235), Литва (235), Молдова (215), Чехия (209), Латвия (195), Польша (194) и Эстония (191). В противоположном конце рейтинга расположены Сан-Марино и Исландия – 18 и 47 заключенных на 100 тыс. жителей соответственно.

В соседней Румынии на 100 тысяч жителей приходится 118 заключённых. Что касается Украины, то она не предоставила данных для европейской статистики, проигнорировав отправленный запрос, отмечается в докладе.

Категории преступлений, из-за которых люди в Молдове чаще всего получают тюремные сроки, в целом такие же, как и в других европейских странах. Сегодня реальный срок назначают в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления, когда иного наказания быть не может. В остальном же продолжается тенденция как можно реже приговаривать к реальному лишению свободы, активно применяются различные альтернативные наказания: штрафы, ограничение свободы, обязательные работы и другие. Кроме того, за решетку реже попадают подростки, поскольку суды стараются применять к ним другие, более гуманные наказания. В целом, в Европе несовершеннолетними являются менее 1% от общего числа заключенных. В молдавских тюрьмах содержатся 70 подростков, из которых 69 – мужского пола.

Совет Европы неоднократно указывал на серьёзные нарушения молдавских тюрьмах и призывал власти принять меры для обеспечения безопасности заключённых и соблюдения их прав. В частности, соответствующие рекомендации были представлены после визита в Молдову Комитета против пыток Совета Европы. Для поддержания порядка в пенитенциариях, по мнению европейских экспертов, должна быть устранена зависимость осужденных от неформальной иерархии. Кроме того, следует ввести в действие адекватную систему распределения и классификации осужденных, создать эффективный механизм набора и обучения сотрудников, обеспечить непрерывное наблюдение со стороны персонала в местах содержания под стражей.

В Министерстве юстиции заявили, что доклад СЕ изучен и принят к сведению, что поднятые в нём проблемы пути их решения и так уже содержатся в Стратегии развития пенитенциарной системы на 2016-2020 годы, однако во многих случаях на реализацию проектов не хватает финансовых средств.


Метки к статье: пенитенциарная система, тюрьмы, проблемы, доклад, Совет Европы

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