В Молдове упразднили некоторые услуги срочного изготовления документов ...

Агентство госуслуг официально отменило услуги срочного изготовления паспортов и удостоверений личности. С 15 апреля документы не будут изготавливаться за 3 и 6 часов, а также за 10 календарных дней.

В агентстве оправдывают эти меры необходимостью “упорядочить процесс предоставления услуг по выдаче удостоверяющих личность документов и по учёту лиц”.

Удостоверение личности больше нельзя будет получить в течение трех часов и шести часов, а паспорт - в течение трех часов, шести часов и десяти календарных дней. Зато удостоверение личности и паспорт можно получить в день обращения за ними, пишет IPN. Оформить документы в день обращения можно в центральном офисе агентства по улице Александру чел Бун, 5. Заявление можно подать с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00, и получить документ в тот же день с 16.30 до 17.30. Помимо этого в центральном офисе можно оформить удостоверение личности за 24 часа и 5 рабочих дней.

Также агентство предоставляет услуги по выдаче удостоверений личности в течение 15 и 30 календарных дней – оформление можно заказать в четырёх мультифункциональных центрах столицы.