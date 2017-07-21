В Молдове скоро не останется квалифицированных врачей ...

Ситуация с каждым годом становится всё более удручающей. За минувшие 12 лет страну навсегда покинули около 3200 квалифицированных работников здравоохранения. Врачи уезжают в основном в европейские страны, где их труд достойно оплачивается.

По статистике Минздрава в 2007-2018 годах от медиков с высшим образованием было получено почти 3200 заявлений о предоставлении пакета документов, необходимых для отъезда и работы в другой стране. Причём если в 2007 году таких заявлений было немногим более 100, то к 2018 году цифра выросла до 450. Ощутимый скачок был зафиксирован в 2015 году, сообщает sanatateinfo.md. Также отмечается, что многие врачи из числа тех, кто намерен навсегда покинуть страну, отправляются работать в Румынию, где зарплата медика превышает 2000 евро.

В 2018 году, как свидетельствует статистика, в молдавской системе здравоохранения насчитывалось 10 033 медика, что на 254 меньше, чем годом ранее. Таким образом, лишь за один год наша страна потеряла более 250 врачей.

Издание напоминает, что за последние пять лет Минздрав дважды предпринимал попытки повысить зарплаты в системе здравоохранения, но оба раза медики оставались недовольны. Первая попытка была в 2016 году, когда министерством руководила ставленница демократов Руксанда Главан. Тогда была изменена система начисления зарплат, а ведомство громогласно объявило о повышении, однако на деле практически ничего не изменилось. Наоборот, многие врачи жаловались, что стали получать еще меньше из-за аннулирования некоторых прежних надбавок.

Вторая попытка была предпринята год назад – в апреле 2018 года, когда зарплаты медиков были проиндексированы. Однако и эта попытка вызвала у врачей лишь горькие насмешки – зарплаты выросли в среднем на 237 леев, что эквивалентно примерно 12 евро.