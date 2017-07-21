Новый глава Фалештского района вызван в суд по уголовному делу ...

Уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в материальных интересах было возбуждено на демократа Виорела Бабия еще в ноябре 2017 года. Сегодня, 15 апреля 2019 года, новоиспеченный глава Фалештского района вызван повесткой в суд, при этом сам он сейчас находится в служебной командировке за границей.

Как сообщает издание Ziarul de Garda со ссылкой на информацию Антикоррупционной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено «на основании обоснованного обвинения по совершению преступления, предусмотренного ст. 327 ч. (2) b) и c) Уголовного кодекса – злоупотребление служебным положением, совершенное в материальных интересах, в целях реализации личных интересов и в интересах третьего лица, сопровождающееся серьезными последствиями». Сообщается также, что в апреле прошлого года Бабий был объявлен в международный розыск, поскольку скрывался от следствия. В марте 2019 года назначенная ему мера пресечения в виде ареста была отменена, поскольку адвокат заявил о готовности его подзащитного сотрудничать со следствием.

В приёмной Фалештского районного совета журналистам ZdG сообщили, что Виорел Бабий “отрицает свою причастность к какому-либо делу” и в данный момент “находится в служебной командировке за границей”.

Виорел Бабий был назначен председателем Фалештского района 11 апреля этого года, после того как его коллега по партии Ираида Бынзарь подала в отставку по состоянию здоровья. Примечательно, что за кандидатуру демократа Бабия проголосовали все районные советники-социалисты.