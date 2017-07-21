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Эксперт: Рано или поздно Молдова придёт к варианту `политической мясорубки`, это тупик

Опубликовано : 15 апрель 2019 г. 14:42 | Просмотров: 3992 | Категория: Аналитика сети

Если не сейчас, то ещё через одни выборы Республика Молдова придёт к варианту “политической мясорубки”, когда путём шантажа и подкупа парламентское большинство всё-таки будет сформировано.

Это и есть тупик, считает политический аналитик Виктор Жосу. Своей точкой зрения он поделился на личной странице в соцсети.

“Всё большее число комментаторов склоняются к выводу, что неспособность ПСРМ и блока ACUM договориться о создании парламентского большинства (вообще о чём бы то ни было договориться) приведёт к досрочным парламентским выборам. И что?

Не надо быть пророком, чтобы не понимать, что, если не произойдёт чего-либо форс-мажорного (например, если режим не запретит по беспределу ПСРМ как выполняющую «иностранный заказ»), то итоги и будущих выборов мало что изменят в расстановке парламентских сил. У кого-то может появиться на два-три мандата больше, у кого-то меньше, но самостоятельного большинства не получит никто. А, значит, снова встанет проблема необходимости договариваться. То есть снова надо будет делать то, чего молдавские политики хронически делать не умеют.

Молдавские политики хорошо научились врать, настраивать друг против друга избирателей, манипулировать массовым сознанием. Еще они научились попрошайничать за рубежом – у Москвы, Брюсселя, Вашингтона, Анкары, Берлина, далее везде – «помощь», на которой затем можно погреть руки. Еще они умеют заниматься коррупцией, использовать власть в целях личного обогащения.

Но только не договариваться. Выходя на любые переговоры, молдавские политики заранее готовят для самих себя такой набор «аргументов», который отвергает даже намёк на договорённость с противной стороной. Так происходит на длящихся уже без малого тридцать лет так называемых переговорах Кишинёва с Тирасполем. Но и на переговорах Кишинёва с Кишинёвом это происходит точно так же. Последний наглядный пример – «переговоры» ПСРМ с блоком ACUM”, - отмечает политолог в своей публикации в Facebook. По его мнению, молдавских политиков можно заставить договариваться только “из-под палки”, будь то внешнее принуждение или внутреннее.

“Причины, по которым молдавские политики не способны договариваться, понятны. Они не раз озвучивались. Эти причины можно было бы перечислить и здесь, но нет смысла. Потому что разговор о причинах неизбежно привёл бы нас к выводу, что для того, чтобы устранить эти причины, молдавские политики должны измениться. А они меняться не хотят. Они любят говорить о переменах в обществе, о необходимости поменять «менталитет» народа. Но самих себя молдавские политики изменить не хотят и не будут.

Молдавских политиков можно заставить договариваться только из-под палки. Только методом принуждения. По-другому никак.

Принуждение может быть внешним или внутренним. Извне молдавских политиков мог бы принудить к договоренностям Запад. Например, США легко могли бы найти аргументы, чтобы склонить лидеров блока ACUM «договориться» с ДПМ. Конечно, это были бы сильно искусственные договорённости, непрочные и неискренние – но это было бы выходом из тупика. Но США не хотят искать таких аргументов, во всяком случае, пока.

Остаётся внутреннее принуждение. Теоретически возможно давление на политиков «снизу», со стороны общества. Но такое давление кто-то тоже должен организовать, а сегодня никого подобного в Молдове нет. Значит, остаётся давление со стороны олигархического режима имени Владимира Плахотнюка. Уж в чём в чём, но в том, что последний умеет давить и добиваться нужных ему результатов, - сие в доказательствах не нуждается.

Получается, как ни крути, но всё равно – не сейчас, так через еще одни выборы – Республика Молдова придёт к варианту «политической мясорубки», когда путём шантажа и подкупа парламентское большинство всё-таки будет сформировано.

Выходит, что по-другому никак. Это и есть тупик”, - подводит итог Виктор Жосу.


Метки к статье: Виктор Жосу, политическая мясорубка, тупик, коалиция, переговоры

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