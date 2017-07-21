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Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО

Опубликовано : 15 апрель 2019 г. 16:52 | Просмотров: 396 | Категория: Мир

Москва считает, что блок НАТО "зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией".

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зам.министра иностранных дел России Александр Грушко.

"НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", — отметил он.

По словам Грушко, альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией.

"Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалась НАТО, — под холодную войну. Снова стряхнули пыль с доктрины Армеля: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога", — подчеркнул зам.главы МИД России.

Грушко подчеркнул, что Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, а делает ставку на "экономичные, точечные и эффективные средства".

"В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе", — добавил Грушко.

Отношения между Россией и НАТО были установлены в 1991 году. В 1994 году Россия начала участвовать в программе Партнёрство ради мира. В 1997 году был подписан "Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности", которым был создан Совместный постоянный совет.

28 мая 2002 года был создан Совет Россия-НАТО, целью которого была провозглашена отработка процедур совместного принятия консенсусных решений.

Россия не только участвовала в совместных учениях, но и проводила совместные с НАТО миротворческие операции. С некоторыми членами НАТО у России были подписаны договоры о военно-техническом сотрудничестве и совместной разработке различных продуктов военного назначения.


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