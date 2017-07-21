Румынскому партнеру Плахотнюка потребовалась усиленная охрана со стороны полиции ...

(ВИДЕО) Одному из основных партнеров олигарха Владимира Плахотнюка, лидеру правящей в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгне понадобилась помощь десятков жандармов и полицейских, спасших его от разъяренных сторонников уголовного преследования политика.

Драгня с трудом пробрался через толпу граждан, возмущенных затягиванием уголовного процесса над ним. В определенный момент несколько десятков жандармов спасли лидера правящей партии от нападок разъяренной толпы, скандировавшей «Уголовник!» и «В тюрьму!».

В то же время, к зданию суда были стянуты и сторонники Драгни, скандировавшие «Драгню – в президенты!».

Инцидент произошел, когда Драгня явился в Высший кассационный суд Румынии по уголовному делу, в котором он проходит в качестве обвиняемого. Это заседание удалось перенести на 20 мая. В связи с этим вынесшее обвинение в отношении Драгни Национальное управление по борьбе с коррупцией заявило об очевидном затягивании процесса.

Ранее уже сообщалось, что Драгня находится под следствием в Румынии по обвинению в злоупотреблении служебным положением и создании организованной преступной группы, которая выводила деньги из государственных проектов, в том числе тех, которые финансируются из бюджета Евросоюза.

Возглавляемая Ливиу Драгня Социал-демократическая партия является официальным партнером молдавской Демпартии, возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком. Примечательно, что и Плахотнюк находится под уголовным преследованием в Румынии в рамках уголовного дела по факту организованных преступных действий, отмывания денег и трафика людей.