В Париже горит Собор Парижской Богоматери
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Легендарный Собор Парижской Богоматери охвачен огнём. У здания обрушился шпиль. Пожар охватил всю верхнюю часть храма.
По предварительным данным, загорелись строительные леса, установленные на крыше здания для реставрации. Из собора эвакуированы все посетители, сообщает BBC со ссылкой на пожарный департамент Парижа. Очевидцы делятся в соцсетях видеокадрами объятого пламенем собора.
Из-за инцидента президент Франции Эммануэль Макрон отменил своё выступление на местном телевидении.
Пожар случился в первый день Страстной недели, когда католики готовятся к празднованию Пасхи.
BREAKING VIDEO! THE SPIRE AT THE NOTRE DAME CATHEDRAL HAS JUST COLLAPSED.pic.twitter.com/p1zTyPNXXD— Breaking News Feed (@pzf) 15 апреля 2019 г.
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