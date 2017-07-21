Григорий Петренко: В парламенте появился спикер-самозванец! ...

Экс-депутат Григорий Петренко обратил внимание на тот факт, что участие Валерия Гилецкого в заседании ПАСЕ было бы невозможным без подписанного распоряжения председателем парламента.

Напрашивается вывод, в Молдове появился самозванец, присвоивший себе полномочия председателя парламента. Своими размышлениями Петренко поделился в соцсети. Он также предложил местным СМИ и новоиспечённым депутатам от оппозиции заняться выяснением фамилии “самопровозглашённого спикера”.

“Пока ПСРМ и АКУМ не могут договориться об элементарных вещах, в Парламенте кто-то уже присвоил себе полномочия председателя Парламента!

Я думал, что кто-нибудь из АКУМ или ПСРМ задастся вопросом, кто подписал распоряжение об участии Валерия Гилецкого в сессии ПАСЕ, где обсуждался доклад об отмывании денежных средств через молдавскую банковскую систему. В Страсбурге, кстати, можно было встретить и представителя секретариата Парламента Родику Йову. Но им, видимо, не до этого.

По закону (ст. 14 Регламента Парламента) только председатель распоряжается бюджетом Парламента, и соответственно подписывает распоряжения о командировках.

В этой связи, у меня возникает естественный вопрос: кто этот самозванец, взявший на себя ответственность подписывать распоряжения спикера Парламента?

Если ПСРМ и АКУМ не интересно, может быть, у СМИ есть желание выяснить фамилию самопровозглашенного спикера?” – говорится в публикации Григория Петренко в Facebook.