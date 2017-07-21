Правительство пополняет казну за счёт торговцев цветами ...

Около 500 тысяч леев будут вынуждены выплатить государству торговцы цветами, нарушившие новые налоговые правила. Таковы результаты проверок, проведённых налоговыми инспекторами в торговых точках по всей стране.

По данным Государственной налоговой службы (ГНС), в общей сложности было проведено 135 рейдов. В частности, в Кишинёве торгующие цветами нарушители получили штрафы и наказания на сумму в 175 тысяч леев, на севере республики эта сумма превысила 150 тысяч, в центральных районах – составила порядка 100 тысяч. Самыми законопослушными оказались цветочники на юге страны – здесь налоговые инспекторы выписали штрафов на сумму 60 тысяч леев.

Оперативные налоговые проверки проводились по торговым точкам с цветами с 18 марта по 5 апреля, сообщает Moldpres.