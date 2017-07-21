Основатель единственного театрального лицея уходит с должности ...

Об этом режиссер и основатель уникального детского театра сообщил в интервью ”КП в Молдове”.

В этом году маэстро исполняется 65 лет и он выходит на пенсию. По его словам, за должность директора лицея будут бороться два высокопрофессиональных преподавателя лицея. Он же в свою очередь обещает оказывать новому директору всецелую поддержку и помощь.

Юрий Аркадьевич Хармелин руководит театром “С улицы Роз” более 40 лет. В 1995 году на базе театра был основан Городской театральный лицей, которым мастер руководит по сегодняшний день. Хармелин – кавалер ордена Gloria Muncii, заслуженный деятель образования РМ, Om emerit, почетный гражданин Кишинева.

Сорок лет жизни он отдал детям и молодёжи, выпустил тысячи учеников, сотням открыл дверь в театр, десяткам дал дорогу в профессию. В 2016 году у режиссёра диагностировали онкологическое заболевание.