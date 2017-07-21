Конституция не обязывает Додона распускать парламент ...

В ходе своих последних публичных выступлений Игорь Додон объявил, что если до 21 июня парламент не избирает спикера и не принимает ни один закон, то он, в качестве президента, в конце июля подпишет указ о роспуске парламента.

"Самое позднее - в конце июля я издаю декрет о роспуске парламента и назначении даты выборов. Исходя из того, что 60 дней - избирательная кампания, то теоретически предвыборная гонка может начаться 1 августа, а закончиться 30 сентября ",- заявил Додон в эфире RTR-Moldova.

Примечательно, что ст.85(1) Конституции, на которую ссылается Додон не обязывает его распускать парламент в случае непринятия им законов в течение трех месяцев, а лишь предоставляет президенту такое право.

Избранный 24 февраля парламент не может учредить свои рабочие органы, а переговоры фракций о дальнейшем продвижении деятельности пока не дали результатов. Именно на этом фоне занимающий должность президента и выступил с угрозой роспуска парамента.